Messico: sospesa a tempo indeterminato la legge sull'Industria elettrica (3)

- Lo stesso Lopez Obrador aveva quindi chiesto alla Corte suprema di aprire una indagine proprio nei confronti di Juan Pablo Gomez Fierro. Il magistrato avrebbe agito in maniera eccessivamente sollecita, accusa Lopez Obrador in una lettera pubblica, denunciando pressioni corporative attribuite alla compagnia spagnola Iberdrola, come a due ex presidenti della Repubblica. L'amministrazione della giustizia ha risposto al presidente aprendo gli accertamenti per procedere a un'eventuale indagine. In una lettera redatta "in maniera rispettosa e in osservanza al principio di separazione dei poteri" al presidente della Corte, Arturo Zaldivar, il capo dello stato osserva rileva che attorno a questo "tema agiscono persone, organizzazioni ed imprese contigue al vecchio regime che, in funzione dei loro notori interessi economici e politici, avevano come 'modus operandi' la corruzione e il traffico di influenze". (segue) (Mec)