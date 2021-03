Messico: sospesa a tempo indeterminato la legge sull'Industria elettrica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una pratica che ha finito per "danneggiare gravemente l'impresa pubblica e l'economia della maggioranza dei messicani, ni particolare dei più poveri". Il presidente si riferisce, tra gli altri, "a imprese elettriche straniere come la spagnola Iberdrola, che ha messo al proprio libro paga un ex ministro dell'Energia del governo federale e allo stesso ex presidente del Messico, Felipe Calderon Hinojosa". Questo genere di "interessi corporativi, che contano con l'appoggio della stampa vicina alle imprese nazionali e straniere", ha finito per creare un cosiddetto "ufficio giuridico per opporsi alle opere, alle azioni politiche che abbiamo intrapreso per la trasformazione del paese", ha proseguito il presidente, non nuovo a polemiche con i presunti interessi speculativi delle imprese private con le risorse pubbliche messicane. Lopez Obrador aveva in precedenza annunciato ricorso alla Corte costituzionale contro lo stop provvisorio imposto alla riforma della Legge sull'industria elettrica. (segue) (Mec)