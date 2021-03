Covid: inchiesta Pat, da relazione tecnici carenze su dpi, tracciamento e formazione personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la prima ondata della pandemia da Covid-19 all'interno del Pio Albergo Trivulzio ci sarebbero state delle carenze nell'uso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti), nel tracciamento, nell'isolamento e nella formazione del personale. È uno degli elementi che emergono dalla maxi relazione tecnica depositata oggi dai consulenti della Procura di Milano nell'ambito dell'indagine con le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo relativa alle morti sospette all'interno della struttura durante la prima ondata della pandemia da Covid-19. Tuttavia, le mancanze riscontrate alla "Baggina" dagli esperti, tra cui un medico del lavoro - da quanto si è saputo - vanno contestualizzate nel periodo di grave emergenza in cui, ad esempio, l'approvvigionamento di mascherine era complesso. Nei prossimi giorni la relazione dei consulenti (composta una statistica sul flusso di ospiti e pazienti, una medico legale, una del medico del lavoro, quella epidemiologica e un'altra di un infettivologo) sarà analizzata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano insieme ai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi e confrontata con gli altri atti contenuti nel fascicolo come le testimonianze e altri documenti acquisiti durante la prima fase dell'indagine. Solo dopo questa fase gli inquirenti valuteranno se esercitare l'azione penale che al momento vede come unico indagato il direttore generale Giuseppe Calicchio.(Rem)