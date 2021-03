Albania: accordo con Frontex su gestione dei confini e contrasto criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno albanese, Bledar Cuci, ha dichiarato che quest'accordo è una buona premessa in vista della prima conferenza intergovernativa nell'ambito dei negoziati di adesione dell'Albania all'Ue. Leggeri e Cuci hanno firmato l'accordo nel corso di una video conferenza organizzata oggi, come riferisce Frontex in una nota. Anche il direttore della polizia albanese Ardi Veliu ha partecipato alla cerimonia della firma, così come la direttrice generale della Direzione generale Affari interni dell'Ue Monique Pariat, quella dell'area Balcani occidentali nella Direzione generale Vicinato Genoveva Ruiz Calavera e l'ambasciatore dell'Ue a Tirana Luigi Soreca. Nel corso della cerimonia Frontex ha anche annunciato che il suo secondo ufficio di collegamento nei Balcani occidentali sarà aperto a Tirana, con il mandato di occuparsi delle questioni relative a Albania, Kosovo e Macedonia del Nord. Questo ufficio si va ad affiancare a quello aperto a Belgrado tre anni fa, competente per Serbia, Bosnia Erzegovina e Montenegro. (Alt)