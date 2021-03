Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett a colloquio con leader di Pdk e Aak su sfide del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Philip Kosnett, ha tenuto ieri incontri separati con il leader ad interim del Partito democratico del Kosovo (Pdk) Enver Hoxhaj e il presidente dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj. Lo ha confermato nella serata di ieri su Twitter lo stesso Kosnett. "Li ha incoraggiati ad agire in modo costruttivo in opposizione, collaborando con il governo su obiettivi condivisi e mettendo i bisogni dei cittadini al di sopra della parti politiche", ha scritto. Commentando l'incontro, Hoxhaj ha sottolineato che "il Kosovo ha bisogno di stabilità e leadership". Da parte sua Haradinaj ha affermato di aver discusso delle sfide che il Kosovo sta attraversando, del processo di integrazione euro-atlantico, della pandemia, della ripresa economica e del dialogo con la Serbia. "Abbiamo discusso dei recenti sviluppi politici e della maturità politica dimostrata dal nostro Paese dopo le elezioni del 14 febbraio. Ho informato l'ambasciatore che l'Alleanza sarà una voce potente che cercherà responsabilità dal futuro governo", ha dichiarato l'ex premier. (segue) (Alt)