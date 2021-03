Kosovo: leader Ldk Abdixhiku oggi a colloquio con Kurti, focus su elezione Osmani presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku, incontrerà oggi i vincitori delle elezioni del 14 febbraio: il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti e la presidente ad interim Vjosa Osmani. L'incontro, in programma oggi alle 14:30, è importante per comprendere la posizione dell'Ldk riguardo il sostegno alla candidatura di Osmani come nuovo capo dello Stato. Il partito di centro destra è infatti diviso al suo interno sulla linea da seguire. Il premier uscente Avdullah Hoti, esponente di vertice dell'Ldk, ha detto chiaramente che il suo partito non dovrebbe votare in favore di Osmani presidente. Dall'altra parte, parlando all'emittente "Rtv 21", la vice leader dell'Ldk Lutfi Haziri ha affermato che la posizione ufficiale del partito sul sostegno alla Osmani deve ancora essere definita e, a suo parere, bisogna sostenere la candidatura dell'attuale presidente ad interim per un mandato quinquennale alla massima carica dello Stato. "L'Ldk dovrebbe votare perché innanzitutto sosterrebbe un presidente per il Paese ed in secondo luogo una persona che è cresciuta politicamente nell'Ldk", ha dichiarato Haziri in riferimento al passato di Osmani nello schieramento di centro destra. (segue) (Alt)