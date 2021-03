Kosovo-Serbia: ambasciata Usa a Pristina, reciproco riconoscimento è necessario per accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti ritengono che il reciproco riconoscimento tra Kosovo e Serbia sia un elemento chiave dell'accordo per normalizzare i rapporti. Lo ha ribadito l'ambasciata statunitense a Pristina, scrivendo sui propri social network dopo una polemica esplosa a seguito della pubblicazione da parte del presidente serbo Aleksandar Vucic di una foto su Instagram nella quale viene raffigurata una mappa del Kosovo incastonata nel territorio della Serbia ritratto con la bandiera del Paese. "Gli Stati Uniti sostengono pienamente il dialogo tra Kosovo e Serbia mediato dall'Unione europea finalizzato ad un accordo comprensivo sulla normalizzazione, che dovrebbe essere incentrato sul reciproco riconoscimento. Comprendiamo che ciò richiederà compromesso da entrambe le parti. Lo status quo è insostenibile", si legge nella nota diffusa dall'ambasciata Usa a Pristina. La contestata foto diffusa da Vucic è stata accompagnata dalla frase: "La Serbia oggi non è debole, non fa minacce, ma non dimentica e non permetterà un ripetersi del 17 marzo", ha scritto in riferimento agli scontri inter-etnici del 2004. Anche l'Ue ha invitato tramite un portavoce Pristina e Belgrado ad evitare atti "controproducenti" per la ripresa del dialogo. (segue) (Alt)