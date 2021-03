Italia-Romania: visita ministro Interno Bode a Roma, cooperazione è priorità nelle relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione romeno-italiana in materia di affari interni è una priorità nell’ambito dei rapporti bilaterali eccellenti fra la Romania e l’Italia. Lo hanno concordato il ministro dell’Interno di Romania, Lucian Bode e il suo omologo italiano, Luciana Lamorgese durante l’incontro avvenuto in occasione della visita di lavoro del ministro romeno nella Repubblica Italiana. Secondo quanto riferito in un comunicato dell'ambasciata della Romania in Italia, le due parti hanno avuto un colloquio proficuo su temi di interesse comune sull’agenda europea e bilaterale, evidenziando l’importanza del dialogo per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni competenti in materia di sicurezza pubblica. L’incontro tra i due ministri è stato un esempio concreto di collaborazione, stabilendo nuovi progetti di cooperazione tra le polizie ed evidenziando come un’azione comune, basata su una comunicazione efficiente, garantisce la qualità della vita dei cittadini europei e la sicurezza delle frontiere esterne ed interne dell’Unione europea. All'incontro ha partecipato anche l'ambasciatore di Romania in Italia, George Bologan. (segue) (Com)