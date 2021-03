Italia-Romania: visita ministro Interno Bode a Roma, cooperazione è priorità nelle relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra i ministeri dell’Interno è fondamentale per la tutela dello spazio comune europeo, sia interno ed esterno. Il ministro romeno ha sottolineato quanto sia importante approfondire la cooperazione in materia di affari interni, utilizzando tutti gli strumenti disponibili, soprattutto in considerazione della numerosa comunità di cittadini romeni in Italia e di cittadini italiani in Romania. Il ministro Bode ha espresso soddisfazione per il fatto che sempre più giovani della comunità romena in Italia fanno parte delle strutture di forza dello Stato italiano. Ha evidenziato quindi che la visita di lavoro in Italia, il Paese che ospita la più grande comunità di romeni all’estero, include il primo incontro "in presenza” con un suo omologo. (segue) (Com)