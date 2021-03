Italia-Romania: visita ministro Interno Bode a Roma, cooperazione è priorità nelle relazioni bilaterali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento alla cooperazione in ambito europeo, Bode ha espresso il sostegno della Romania per i principali obiettivi del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. Il nostro Paese, ha proseguito, continua a promuovere il principio di solidarietà, che deve essere raggiunta attraverso azioni concrete, che tengano conto delle capacità di ciascuno Stato. Entrambi i Paesi gestiscono la frontiera esterna dell’Unione, condividendo il sostegno per un approccio globale della migrazione, che coniughi un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'Ue, l'intensificazione dell'azione esterna e un sistema interno rafforzato di gestione delle domande d'asilo. (segue) (Com)