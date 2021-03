Italia-Romania: visita ministro Interno Bode a Roma, cooperazione è priorità nelle relazioni bilaterali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministro Bode ha ringraziato l’Italia per il costante sostegno a favore dell'adesione della Romania all'area Schengen, evidenziando che il nostro Paese ha adempiuto a tutti gli impegni e criteri dello Schengen sin dal 2011, e il raggiungimento di questo obiettivo è a vantaggio non solo dei cittadini romeni, ma anche di quelli europei. "Ci aspettiamo che l'Unione riconosca il ruolo essenziale che abbiamo nell'architettura di sicurezza dell'Ue, adottando quanto prima la decisione sull'adesione della Romania all’area Schengen”, ha dichiarato il ministro romeno. Il ministro italiano dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha apprezzato il livello eccellente della collaborazione romeno-italiana sia a livello bilaterale sia europeo, che rappresenta la sinergia tra i due Stati e un modello di successo e buone pratiche per la cooperazione poliziesca. (Com)