Difesa: direttore strategico Centcom Benedict in visita in Egitto

- Il direttore per la Strategia e la Pianificazione del Comando centrale (Centcom) degli Stati Uniti, generale Scott Benedict, ha concluso oggi una visita in Egitto. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata statunitense al Cairo. Durante la visita Benedict ha incontrato alti ufficiali egiziani, incluso l’assistente ministro della Difesa per le Relazioni esterne, generale Mohamed Salah, e il direttore dell’Autorità egiziana per gli armamenti, generale Osama Ezzat, e ha visitato la base aerea di Inshas, nel governatorato di Sharqiya. Durante i suoi incontri con gli alti ufficiali egiziani, Benedict ha discusso delle preoccupazioni comuni in fatto di sicurezza, e ha concordato che la natura strategica della relazione di difesa tra Usa ed Egitto la rende “cruciale” per la sicurezza e stabilità regionale. “Lavoriamo strettamente con l’Egitto, nostro partner strategico, su diversi fronti, dall’antiterrorismo alla sicurezza di Suez. Ho apprezzato l’opportunità di incontrare ufficiali egiziani per fare progressi sui nostri obiettivi strategici comuni”, ha proseguito. (Cae)