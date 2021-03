Croazia: ambasciata russa, Zagabria "non ritardi" in acquisto vaccino anti-Covid Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia auspica che la Croazia non ritardi nell'acquisto del vaccino anti Covid Sputnik V. E' quanto si legge oggi sul profilo Facebook dell'ambasciata russa in Croazia. L'ambasciata russa afferma che "attualmente la parte russa sta partendo dal fatto che sono stati stabiliti contatti intensi tra i produttori di vaccini e le autorità competenti della Repubblica di Croazia, in particolare il ministero della Salute". L'ambasciata, si legge ancora su Facebook, spera che la risoluzione della questione del passaggio all'attuazione pratica degli accordi raggiunti non venga ritardata. In caso contrario, prosegue la nota, "i servizi di consulenza croati saranno costretti a stare 'in fila', in attesa del consenso dell'Ema e della Commissione europea per tutto il tempo che questi stabiliranno". L'Agenzia per il farmaco della Croazia (Halmed) aveva precedentemente riferito di aver ricevuto la documentazione sul vaccino Sputnik V dal ministero della Salute, con l'obiettivo di garantire la disponibilità per le importazioni di emergenza in caso di necessità. (segue) (Seb)