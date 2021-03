Covid: Mollicone-Bellucci (Fd'I), D'Amato gioca con i colori, cittadini meritano chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "D'Amato gioca con i colori, una settimana siamo rossi, un giorno siamo arancioni. I cittadini del Lazio, le famiglie, i ristoratori, i commercianti, i luoghi della cultura e dello sport hanno bisogno di chiarezza". Così i deputati Fd'I Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci. "Il Lazio ha subito un salto incomprensibile dalla zona gialla a quella rossa - aggiungono - con tutti gli indicatori, come specificato anche da autorevoli statistici, che avrebbero portato in zona arancione. Il sistema di tracciamento e il sistema di raccolta dati è completamente sballato e la costruzione dei parametri per l'indice Rt va rivista, come il gruppo di lavoro StatGroup - 19, composto da esperti di statistica, ha richiesto. Diciamo basta a questa confusione e assenza di trasparenza, non si può giocare con la vita delle persone".(Com)