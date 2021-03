Covid: Oms, dati disponibili non suggeriscono nesso diretto tra trombosi e vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati disponibili non suggeriscono "alcun aumento generale delle condizioni di coagulazione come la trombosi venosa profonda o l'embolia polmonare a seguito della somministrazione di vaccini Covid-19 di AstraZeneca". È quanto emerge della dichiarazione del sottocomitato Covid-19 del Comitato consultivo globale dell'Organizzazione mondiale della sanità per la sicurezza dei vaccini (Gacvs) per quanto riguarda la sicurezza relativa al vaccino AstraZeneca. “Il vaccino AstraZeneca e Covishield (vaccino AstraZeneca del Serum Institute of India) contro il Covid-19 continua ad avere un rapporto benefici-rischi positivo, con un enorme potenziale per prevenire le infezioni e ridurre i decessi in tutto il mondo”, si legge nella nota. Il Gacvs, ha sottolineato che al 17 marzo 2021, erano stati segnalati a livello globale più di 120 milioni di casi di infezioni da Covid-19, con oltre 2 milioni di decessi. “La vaccinazione rimane uno strumento fondamentale per aiutare a prevenire ulteriori malattie e morte e per controllare la pandemia”, si legge nella dichiarazione. “Finora, più di 20 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca sono state somministrate in Europa e più di 27 milioni di dosi del vaccino Covishield (vaccino AstraZeneca del Serum Institute of India) sono state somministrate in India”, ha sottolineato il Gacvs. Dal 16 al 19 marzo il sottocomitato Gacvs si è riunito virtualmente per esaminare le informazioni e i dati disponibili su eventi tromboembolici (coaguli di sangue) e trombocitopenia (piastrine basse) dopo la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca. Il sottocomitato ha esaminato i dati e i rapporti degli studi clinici basati sui dati di sicurezza provenienti da Europa, Regno Unito, India e Vigibase, il database globale dell'Oms dei rapporti sulla sicurezza dei singoli casi. (segue) (Res)