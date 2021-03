Covid: Oms, dati disponibili non suggeriscono nesso diretto tra trombosi e vaccino AstraZeneca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati disponibili non suggeriscono alcun aumento generale delle condizioni di coagulazione come la trombosi venosa profonda o l'embolia polmonare a seguito della somministrazione di vaccini Covid-19. I tassi riportati di eventi tromboembolici dopo i vaccini Covid-19 sono in linea con il numero previsto di diagnosi di queste condizioni. Entrambe le condizioni si verificano naturalmente e non sono rare. Si verificano anche come risultato del Covid-19. I tassi osservati sono stati inferiori alle attese per tali eventi”, si legge nella nota. “Sebbene eventi tromboembolici molto rari e unici in combinazione con trombocitopenia, come la trombosi del seno venoso cerebrale (Cvst), siano stati segnalati anche a seguito della vaccinazione con il vaccino AstraZeneca in Europa, non è certo che siano stati causati dalla vaccinazione”, precisa la nota. Il comitato per la valutazione dei rischi e della farmacovigilanza dell'Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha esaminato 18 casi di Cvst su un totale di oltre 20 milioni di vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca in Europa. “Al momento non è stata stabilita una relazione causale tra questi eventi rari”, sottolinea la nota. Il sottocomitato Gacvs raccomanda che i Paesi continuino a monitorare la sicurezza di tutti i vaccini promuovano la segnalazione di sospetti eventi avversi. Il sottocomitato concorda anche con i piani dell’Ema per i medicinali di indagare e monitorare ulteriormente questi eventi. (Res)