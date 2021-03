Francia: Commissione Ue, sì ad aiuti fino a 700 milioni di euro a operatori impianti risalita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un regime francese con un budget compreso tra 140 milioni di euro e 700 milioni di euro per risarcire gli operatori degli impianti di risalita dei danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. Lo si apprende dalla Commissione europea. Secondo il regime, gli operatori degli impianti di risalita avranno diritto a un risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti tra il primo dicembre 2020 e il 30 aprile 2021 o la data di fine delle restrizioni governative che interessano gli impianti di risalita, a seconda di quale sia la prima. La data di scadenza del periodo ammissibile dipenderà da una possibile estensione delle restrizioni governative attualmente in vigore, ma non può in ogni caso decorrere dopo la fine di aprile 2021. Le sovvenzioni copriranno fino al 49 per cento della perdita di fatturato stimata. Le autorità francesi verificheranno inoltre che non vi sarà sovracompensazione sulla base delle perdite nette subite a causa della pandemia. La Francia garantirà quindi che nessun singolo beneficiario riceva un risarcimento maggiore di quello che ha subito in termini di danni e che qualsiasi pagamento eccedente il danno effettivo venga recuperato. (Beb)