Slovacchia: tasso di disoccupazione a febbraio cresce al 7,9 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia a febbraio cresce al 7,9 per cento. Lo riporta l'agenzia di stampa "Tasr" sulla base dei dati del Centro per il Lavoro, gli Affari sociali e la Famiglia (Upsvr). Il numero assoluto di chi cerca lavoro è di 216.495 persone, ovvero 2.616 (1,22 per cento) in più su base mensile. Nella valutazione dell'Upsvr si tratta di un'evoluzione del mercato del lavoro interno che indica una certa stabilità a fronte delle misure restrittive dovute alla pandemia di coronavirus.(Vap)