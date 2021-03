Congo-Brazzaville: domenica le presidenziali, Sassou N'Guesso punta all'ennesimo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2,5 milioni di elettori in Repubblica del Congo sono chiamati alle urne domenica, 21 marzo, per rinnovare la loro fiducia al presidente uscente Denis Sassou N’Guesso, da 37 anni al potere, o accordarla ad uno degli altri sei candidati in lizza. Il voto è atteso in un clima di sostanziale rassegnazione per buona parte della società civile e delle opposizioni, che hanno ripetutamente denunciato l’assenza di requisiti democratici per attuare un processo decisionale realmente inclusivo e trasparente, avendo chiesto senza successo di rimandare lo scrutinio. Ad una ridotta lista di candidati in cui spicca l’assenza di diversi oppositori attualmente in carcere, si aggiungono infatti casi di numerose detenzioni arbitrarie, come quella - denunciata di recente da Reporters senza frontiere (Rsf) - di Raymond Malonga, direttore del quotidiano satirico "Sel-Piment" accusato di diffamazione per aver pubblicato un articolo sulle accuse di appropriazione indebita attribuite alla moglie del potente Jean-Dominique Okemba, capo del Consiglio di sicurezza nazionale. Arrestato da poliziotti in borghese che lo hanno prelevato da un letto di ospedale, Malonga è in carcere dallo scorso 3 febbraio. Nell’ottica di garantire un regolare servizio di sicurezza nella giornata del voto, il governo ha quest’anno accordato il voto anticipato ai membri delle forze dell’ordine: un totale di 1.203 iscritti della categoria hanno pertanto già espresso il loro voto mercoledì scorso, 17 marzo. (segue) (Res)