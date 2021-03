Russia: Putin revoca da incarico ambasciatore in Bielorussia Mezentsev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha sollevato dall'incarico di ambasciatore russo in Bielorussia, Dmitrij Mezentsev. Lo si legge in decreto pubblicato sul portale di informazioni legali del governo russo senza specificare ulteriori dettagli. Oggi intanto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha affermato di non aver promesso a Putin una riforma costituzionale ma solo di averne discusso con lui in "termini generali". Il leader bielorusso ha anche specificato che Putin era semplicemente interessato ai suoi piani e pensieri su questo argomento, come riportato dall'agenzia di stampa "Belta". In precedenza, Lukashenko ha affermato che la bozza della nuova Costituzione della Bielorussia sarà pronta entro la fine dell'anno e che sarà sottoposta a referendum all'inizio del 2022. (Rum)