Italia-Francia: Franco incontra Le Maire, focus su Recovery e G20

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha incontrato oggi nella sede di via Venti Settembre il ministro francese dell’Economia, delle Finanze e del Rilancio, Bruno Le Maire. Il colloquio fra i due ministri - riferisce una nota del Mef - ha rappresentato l’occasione per un proficuo scambio di vedute sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) italiano e quello francese (il 'France Relance'), per rilanciare l'economia e investire nella transizione ecologica e digitale. Fra i temi al centro dell’incontro, sono state discusse le questioni europee, iniziando dall'attuazione del piano europeo di rilancio nel più breve tempo possibile e della relativa erogazione, il coordinamento delle politiche fiscali e il rafforzamento della zona euro. (segue) (Com)