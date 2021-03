Italia-Francia: Franco incontra Le Maire, focus su Recovery e G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due ministri si sono inoltre confrontati sugli argomenti oggetto della riunione del G7 appena conclusa, in vista anche della riunione ministeriale del G20, che il ministro Franco presiederà il prossimo 7 aprile insieme al governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco. Al centro del dibattito del G20 rimangono i temi legati alla crisi sanitaria e la ripresa dell’economia mondiale, che non può prescindere dal sostegno alle economie più vulnerabili. Nel rinnovato spirito di multilateralismo e di cooperazione internazionale, i due ministri hanno ribadito l’impegno comune a sostenere, nel G20, le priorità riguardo la lotta ai cambiamenti climatici e la definizione di nuove regole globali per la tassazione internazionale, in particolare per affrontare le sfide poste dall’economia digitale, con l’obiettivo di un accordo a livello Ocse entro luglio. (Com)