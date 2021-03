Kosovo: Covid, ministero Salute punta su Israele per ampliare forniture vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso Kosovo e Israele hanno stabilito ufficialmente relazioni diplomatiche, in una cerimonia tenuta in videoconferenza. L'ex ministra degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj-Stublla, ha presentato una richiesta formale per aprire un'ambasciata a Gerusalemme durante la cerimonia. La decisione di avviare relazioni diplomatiche con Israele e aprire un’ambasciata a Gerusalemme giungono dopo che gli Stati Uniti hanno negoziato un accordo economico tra Serbia e Kosovo lo scorso anno. Israele ha accettato di stabilire relazioni diplomatiche con il Kosovo, ed entrambi i Paesi balcanici si sono impegnati ad aprire ambasciate a Gerusalemme, sebbene la Serbia ne abbia già una a Tel Aviv. (segue) (Alt)