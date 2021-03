Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett a colloquio con leader Vetevendosje Kurti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Movimento Vetevendosje Glauk Konjufca è il candidato del partito vincitore delle elezioni per diventare presidente del Parlamento del Kosovo. In un'intervista all'emittente televisiva "Klan Kosova", Konjufca ha indirettamente confermato le notizie riportate dalla stampa di Pristina sulla sua prossima nomina. "Comunque non so ancora se otterrò i voti necessari. Nessuno sa se sarò il presidente del Parlamento, ma non lo escludo", ha dichiarato. Per quanto riguarda l'elezione del nuovo capo dello Stato, Konjufca ha osservato che Vjosa Osmani rispetta tutti gli standard per essere il "candidato consensuale" che serve al Paese dopo questo "referendum" avvenuto con le elezioni del 14 febbraio. (segue) (Alt)