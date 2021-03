Kosovo: premier uscente Hoti, partito Ldk non sosterrà Osmani presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo (Ldk) non voterà per eleggere Vjosa Osmani come nuovo capo dello Stato. Lo ha dichiarato il premier kosovaro uscente, Avdullah Hoti. "Non voteremo per un presidente, in quanto siamo un partito dell'opposizione. Spetta alla maggioranza fare consultazioni per l'elezione del presidente. Il presidente del Paese dovrebbe essere apolitico", ha dichiarato Hoti. Dal Partito democratico del Kosovo (Pdk) è intanto arrivato un chiaro no al voto in favore di Osmani, come dichiarato da leader Enver Hoxhaj. Secondo il neo eletto leader dell'Ldk, Lumir Abdixhiku, la decisione finale sull'eventuale sostegno ad Osmani dovrà essere presa congiuntamente dalla leadership del partito. A suo modo di vedere la presidente kosovara ad interim deve intanto "chiarire la sua posizione" nei confronti dell'Ldk. (segue) (Alt)