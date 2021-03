Kosovo: primo lotto di vaccini AstraZeneca partite dall'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lotto di dosi del vaccino anti-Covid di AstraZeneca sono partite dall'India e sono in viaggio per il Kosovo. La consegna avviene nell'ambito della piattaforma Covax, come riportato dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore". Tuttavia, a causa delle incertezze riguardanti il lancio del vaccino attraverso il programma, non è ancora chiaro quando raggiungeranno il Kosovo. Il presidente del sindacato sanitario del Kosovo, Blerim Syla, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il primo ministro albanese Edi Rama. Quest'ultimo ha confermato che l'Albania ha assicurato 500 dosi di vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari del Kosovo. Syla ha detto in un post su Facebook che la vaccinazione del personale avverràa nella città di Kukes. (segue) (Alt)