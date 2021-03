Kosovo: primo lotto di vaccini AstraZeneca partite dall'India (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha condannato nelle scorse ore la decisione del Kosovo di aprire un'ambasciata a Gerusalemme definendola un episodio "sfortunato". In una dichiarazione rilasciata lunedì 15 marzo, il ministero degli Esteri turco ha spiegato: "Questa decisione presa dai leader di una nazione che ha sopportato grandi sofferenze per ottenere la propria indipendenza è estremamente sfortunata, poiché ignora la difficile situazione del popolo palestinese, che è stato sotto occupazione per decenni e soggetto a gravi violazioni dei diritti umani". Secondo la diplomazia di Ankara, "agendo in questo modo, i leader kosovari hanno violato i parametri stabiliti del processo di pace, comprese le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite sullo status di Gerusalemme, e danneggiato la visione di una soluzione a due stati, nonché le prospettive di pace nella regione". La Turchia ha inoltre esortato i leader del Kosovo a usare il "buon senso e revocare la decisione ricordando che la Turchia è stata uno dei primi Paesi a riconoscere il Kosovo come paese indipendente nel 2008". (segue) (Alt)