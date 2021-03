Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett a colloquio con leader di Pdk e Aak su sfide del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara ad interim Osmani ha convocato per il 22 marzo la riunione costitutiva del nuovo Parlamento di Pristina. "La presidente ad interim Vjosa Osmani, in conformità con la Costituzione del Kosovo e nel rispetto della legislazione in vigore, dopo l'accertamento dei risultati da parte della Commissione elettorale centrale, ha fissato per lunedì 22 marzo la sessione costitutiva dell'ottava legislatura dell'Assemblea nazionale del Kosovo, a seguito dell'esito delle elezioni del 14 febbraio", si legge in una nota della presidenza kosovara secondo cui la riunione avrà inizio alle 10 di mattina. I partiti politici del Kosovo stanno incontrando in questi giorni i vincitori delle elezioni del 14 febbraio, la presidente ad interim Osmani e il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti; mentre si profila la formazione di un governo fondato allargato alle sole minoranze etniche esclusa quella serba. (segue) (Alt)