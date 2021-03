Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brnabic ha ringraziato il primo ministro montenegrino per l'invito. "Speriamo che questo problema (dell'ambasciatore) venga risolto. In qualsiasi altro settore del dialogo e della cooperazione, il governo della Serbia e la leadership dello Stato hanno dimostrato quanto la cooperazione con il Montenegro significhi per noi in questo momento", ha detto Brnabic ricordando che, su esplicita richiesta del presidente della Repubblica di Serbia, il governo non ha reagito con misure di reciprocità nei confronti dell'ambasciatore del Montenegro a Belgrado. "E' un gesto che equivale ad una mano tesa, e ci aspettiamo ancora che il Montenegro risponda adeguatamente a quel gesto", ha detto Brnabic. (segue) (Seb)