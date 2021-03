Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Montenegro "sono pronte ad accogliere" a Podgorica in visita la premier della Serbia, Ana Brnabic. Lo ha dichiarato il primo ministro montenegrino, Zdravko Krivokapic, secondo quanto riferiva il 25 gennaio la stampa di Podgorica. Krivokapic ha così replicato al presidente serbo, Aleksandar Vucic, che il giorno prima aveva detto che "non ci sarebbe stato nessuno" ad attendere la premier all'aeroporto. Vucic, ospite dell'emittente "Tv Prva", aveva ricordato che lo scorso 28 novembre le autorità montenegrine hanno dichiarato "persona non grata" l'ambasciatore serbo a Podgorica, Vladimir Bozovic, e che dunque non ci sarebbe stato nessuno ad accogliere la premier di Belgrado. Krivokapic ha ribadito che "c'è chi andrà ad accogliere" Brnabic, e che la vera domanda è se la prima ministra troverà il tempo per effettuare la visita e rispondere così all'invito. (segue) (Seb)