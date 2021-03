Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier montenegrino ha osservato che i cittadini di Serbia e Montenegro desiderano che le relazioni fra i due Paesi si normalizzino. L'invito alla premier Brnabic, ha concluso Krivokapic, è ancora aperto. Lo scorso 2 dicembre il presidente montenegrino, Milo Djukanovic, ha dichiarato che l'ambasciatore di Serbia in Montenegro, Vladimir Bozovic, "ha soddisfatto tutti i criteri" per essere dichiarato dalle autorità di Podgorica persona non grata. Djukanovic, che fa parte dello stesso partito che guidava la maggioranza precedente, si è così espresso con i giornalisti in una pausa dei lavori in Parlamento, dove i deputati dovevano votare la nuova squadra di governo. "Ritengo che l'ambasciatore della Serbia abbia soddisfatto tutte le condizioni per un tale atteggiamento da parte del ministero degli Esteri nei suoi confronti", ha dichiarato Djukanovic. (segue) (Seb)