Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (5)

- Il ministero degli Esteri aveva fatto sapere il giorno prima, quando ancora non era insediata la nuova compagine governativa, che non avrebbe revocato la decisione di espellere l'ambasciatore di Serbia a Podgorica, Vladimir Bozovic. Secondo quanto rilanciava l'emittente "Rtcg", il ministero degli Esteri, così come ha già fatto il commissario europeo all'Allargamento Oliver Varhelyi, "accoglie con favore" la decisione del governo della Serbia di rinunciare all'espulsione dell'ambasciatore del Montenegro Tarzan Milosevic come rappresaglia alla misura presa da Podgorica. "L'ambasciatore Tarzan Milosevic rappresenta il suo Paese nel rispetto della Repubblica di Serbia, senza interferire negli affari interni di quest'ultima, mantenendo la moderazione nei confronti del Paese ospitante anche quando il Montenegro è stato insultato e umiliato da varie parti in Serbia, anche quando i simboli dello stato montenegrino sono stati profanati", ha reso noto il ministero aggiungendo che invece "l'ambasciatore di Serbia in Montenegro ha continuamente interferito negli affari interni del Paese in cui presta servizio", con interpretazioni della storia che ne mettono in dubbio l'indipendenza. (segue) (Seb)