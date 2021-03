Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero degli Esteri ha ripetutamente attirato la sua attenzione su questo, avvertendo che si tratta di un comportamento illegale e non diplomatico nei confronti del Paese ospitante. Purtroppo, questo è stato fatto invano", affermava la vecchia gestione del ministero montenegrino. Il governo e il ministero non ritireranno la loro decisione "tanto più per l'incomprensibile dichiarazione del primo ministro (serbo) Ana Brnabic secondo cui l'ambasciatore Bozovic ha effettivamente trasmesso le posizioni ufficiali del governo serbo. Questo è una conferma e il proseguimento di gravi ingerenze negli affari interni del Montenegro". Il ministero osservava allora che il commissario Varhelyi "non è riuscito a scambiare informazioni e opinioni" in merito alla questione con le autorità del Montenegro "Crediamo che Varhelyi, che viene dall'Ungheria, un Paese che ha una particolare sensibilità a questioni di tale natura, come politico e funzionario capirebbe meglio il nostro atteggiamento nei confronti di un ambasciatore che interferisce continuamente negli affari interni e viola gli interessi nazionali del Paese ospitante", si legge nella nota. (segue) (Seb)