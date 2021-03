Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri ha poi ribadito che il Montenegro è pienamente impegnato nella cooperazione regionale e nelle relazioni di buon vicinato. "Questo non è solo un pilastro dell'integrazione europea, come ha sottolineato il commissario Varhelyi, ma un elemento chiave della nostra politica estera, che promuoviamo da anni in tutti i quadri bilaterali e multilaterali, e che è ben noto ai nostri partner europei. Pertanto siamo fermamente convinti della correttezza della nostra decisione, dato che non possiamo tollerare l'umiliazione dello Stato montenegrino", ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri. Il commissario all'Allargamento dell'Unione europea, Oliver Varhelyi, ha allora salutato con favore la decisione delle autorità della Serbia di ritirare l'espulsione dell'ambasciatore montenegrino a Belgrado, Tarzan Milosevic. In un messaggio pubblicato su Twitter il commissario ha auspicato che la stessa decisione possa essere presa dalle autorità montenegrine, che per prime hanno dichiarato "persona non grata" l'ambasciatore serbo a Podgorica, Vladimie Bozovic. (segue) (Seb)