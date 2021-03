Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saluto con favore la decisione del governo della Serbia di ritirare l'espulsione dell'ambasciatore montenegrino. Faccio appello al Montenegro a fare lo stesso. Il rispetto per le buone relazioni di vicinato e la cooperazione regionale sono le pietre miliari per l'allargamento Ue e il processo di associazione e stabilizzazione", ha scritto Varhelyi. Nella giornata di sabato 28 novembre il Montenegro ha espulso l'ambasciatore serbo e successivamente Belgrado ha risposto prendendo una decisione analoga nei confronti di quello montenegrino. Nella giornata di domenica la premier serba, Ana Brnabic, ha annunciato che il governo serbo, su suggerimento del presidente Aleksandar Vucic, ha revocato unilateralmente la decisione di espellere l'ambasciatore del Montenegro in risposta all'analoga misura adottata dall'esecutivo di Podgorica. Secondo Brnabic, il presidente ha detto che "le convenzioni diplomatiche sono importanti, ma la vita è più importante" e che è giunto il momento "di migliorare i rapporti con il Montenegro". (segue) (Seb)