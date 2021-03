Montenegro: premier Krivokapic, pronti ad accettare credenziali ambasciatore serbo Bozovic (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente ci ha chiesto di riconsiderare la decisione del ministero degli Esteri. Abbiamo anche consultato i rappresentanti della comunità serba in Montenegro, che hanno sostenuto questa posizione. Di conseguenza abbiamo deciso che la Serbia ritirerà unilateralmente la decisione di espellere l'ambasciatore del Montenegro dalla Serbia", ha detto la premier dopo aver incontrato il ministro degli Esteri Nikola Selakovic. Sabato pomeriggio il ministero degli Esteri di Pogdorica ha annunciato che l'ambasciatore serbo, Vladimir Bozovic, è stato dichiarato persona non grata e lo ha invitato a lasciare il Paese. La decisione è stata motivata a causa degli atteggiamenti poco rispettosi adottati dal diplomatico serbo nei confronti della storia e delle istituzioni montenegrine. La Serbia ha deciso di rispondere all'espulsione del suo ambasciatore adottando la medesima misura nei confronti di Tarzan Milosevic, capo della missione diplomatica montenegrina a Belgrado, una decisione successivamente annullata come riferito da Brnabic. (Seb)