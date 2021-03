Roma: incendio canna fumaria pizzeria in via Genova, nessun intossicato né ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Genova a Roma, intorno alle 13.30 si è incendiata una canna fumaria all'interno di una pizzeria. La densa nube di fumo ha interessato la via in questione e alcuni locali a uso ufficio adiacenti. Non ci sono intossicati né feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno tolto momentaneamente l'energia elettrica all'attività commerciale ed estinto il principio di incendio tramite getto d'acqua ad alta pressione. Polizia di stato presente sul posto. (Rer)