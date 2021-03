Clima: Pedica (Pd), Recovery opportunità storica, serve vero cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi più che mai è importante tornare simbolicamente in piazza per richiamare l'attenzione sull'emergenza climatica che è stata oscurata dalla pandemia e dimenticata dalla politica. C'è bisogno di farsi sentire affinché le battaglie ambientali vengano riprese". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "I giovani di 'Fridays for Future' fanno bene a chiedere una una svolta vera. Non basta dare qualche contentino come la plastic o la carbon tax o l'istituzione del ministero per la Transizione ecologica, servono provvedimenti concreti - sottolinea Pedica -. Non possiamo accettare che, nell'indifferenza generale della politica, le grandi aziende che inquinano di più fissino obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni. L'emergenza climatica va affrontata subito. Abbiamo bisogno di azioni immediate e concrete e i fondi del Next generation Eu sono un'opportunità storica per un vero cambio di passo". (Com)