Sardegna: fondo emergenza imprese, erogati 42 milioni di euro alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 118 le operazioni, per un ammontare di circa 80 milioni - di cui circa 42 milioni per 62 domande già erogate - i numeri del Fondo Emergenza Imprese resi noti dall'assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Fasolino nel corso del seminario online "Finanziamenti alle imprese" organizzato dalla Sfirs, la Società finanziaria della Regione Sardegna. "Ora stiamo facendo una proiezione per tutte le altre operazioni, legate anche agli ulteriori 150 milioni messi in campo dalla Banca europea per gli investimenti, e siamo molto fiduciosi sul risultato finale ha detto ancora Fasolino -. Siamo stati la prima Regione ad attivare un fondo importante come il Fondo emergenza imprese Sardegna, insieme alla Bei, nel quale la Regione, di propria iniziativa, ha messo 150 milioni di euro e la Bei ne metterà altrettanti. Abbiamo stanziato altri 20 milioni per il pagamento degli interessi sui soldi stanziati dalla Bei, restando sempre vicini alle aziende sarde". (segue) (Rsc)