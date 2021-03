Sardegna: fondo emergenza imprese, erogati 42 milioni di euro alle aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Sfirs, Tonino Chironi, "in questa situazione di emergenza sanitaria ed economica purtroppo ci troviamo davanti uno scenario con un Pil a -9 per cento circa, stimato dall'Istat, in un sistema di piccole e medie imprese che non favorisce l'accumulo di capitale, con scarsi investimenti in capitale umano e innovazione tecnologica. Se poi aggiungiamo insularità, spopolamento e scarsa densità abitativa si crea una situazione che rallenta lo sviluppo". "Oggi però, nonostante tutto, essere ottimisti non è un male, grazie ai miliardi di euro messi in campo a favore delle imprese dall'Unione europea, a partire dalla Bce, dalla Bei, agli interventi del Governo italiano e della Regione Sardegna con il Fondo emergenza imprese. Una cosa è certa: ieri c'erano le idee e non le risorse – ha concluso Chironi – oggi le risorse ci sono ed è una grande opportunità anche per le nostre aziende. E noi come Sfirs siamo al loro fianco". (Rsc)