Libia: Borrell, situazione molto migliore rispetto a un anno fa

- La situazione in Libia è molto migliore rispetto a un anno fa. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. L'operazione Irini "è una operazione molto importante" a cui "tutti gli Stati membri provvedono", una missione che si sviluppa "in mare e in aria". Borrell ha ringraziato l'Italia e ha spiegato che la sua visita avviene in un momento "opportuno" perché a un anno dall'avvio di Irini. "E la situazione in Libia è molto molto migliore di un anno fa", con il controllo "dell'embargo" delle armi verso il Paese. "Francamente non potevo immaginare" questa situazione "sei mesi fa", ha detto. (Beb)