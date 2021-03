Vaccino: Lorenzin (Pd), tutelare operatori sanitari sul piano legale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beatrice Lorenzin, responsabile del forum Salute del Partito democratico ed ex ministro della Salute, afferma: "Bene l'accelerazione del piano vaccini, dopo le dichiarazioni di Ema ieri e Aifa oggi, con la ripresa a pieno regime della somministrazione del vaccino AstraZeneca, in piena sicurezza per la popolazione. Bisogna però garantire tranquillità nel proprio lavoro a più di 100.000 operatori sanitari - continua la parlamentare in una nota -, che sul campo saranno impegnati per una straordinaria vaccinazione di massa senza precedenti. Dobbiamo, quindi, pensare a come normare alcune fattispecie sulla responsabilità legale degli operatori sanitari impegnati nelle vaccinazioni per evitare da un lato la medicina difensiva e dall'altro facilitare il lavoro dei tanti sul campo". (Com)