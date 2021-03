© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su viale Angelico è prevista una nuova tramvia della Musica. Entro il 31 marzo saranno indette le gare di progettazione preliminare, per questa e anche per altre linee tramviarie previste nel Pums". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso della diretta Facebook in cui risponde alle domande dei cittadini. (Rer)