Speciale infrastrutture: Russia, Putin, lavori per sviluppo della Crimea procedono ma c'è ancora molto da fare

- Il lavoro sullo sviluppo della Crimea procede in maniera sistemica e costante ma c'è ancora molto da fare. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una conversazione con i cittadini della Crimea e di Sebastopoli, due giorni dopo la ricorrenza del referendum che ha determinato l’annessione della penisola. "I lavori di costruzione sono in corso in tutte le aree chiave. Ma c'è ancora molto da fare", ha detto il presidente russo. Putin ha osservato che vengono investiti fondi significativi nell'economia, nella sfera sociale, nelle infrastrutture di trasporto e un'attenzione particolare è stata rivolta alla conservazione del patrimonio storico e culturale. Allo stesso tempo, il presidente russo ha sottolineato che c'è ancora molto da fare. "Voi stessi sapete molto bene quanto ancora deve essere costruito, restaurato, messo in ordine e quanti problemi si sono accumulati nei decenni precedenti", ha detto Putin. (Rum)