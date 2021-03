Speciale infrastrutture: nasce Movyon, il primo operatore tecnologico per le nuove forme di mobilità stradale e urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un polo tecnologico dedicato alle infrastrutture, con lo sviluppo di soluzioni digitali per l'analisi e la gestione dei flussi di traffico; architetture hardware e software per il monitoraggio delle opere e sistemi per la gestione dei mezzi pesanti e del trasporto di merci pericolose; sviluppo di nuovi prodotti smart per la mobilità - con interfacce user friendly per velocizzare il passaggio alla stazione autostradale - ma anche per la città e i veicoli (smart city e smart roads), dotando strade e autostrade di tecnologie avanzate che consentano la migliore organizzazione degli spostamenti urbani e un dialogo autostrada-veicolo, all'insegna del comfort e della sicurezza. Sono questi i tasselli del piano di sviluppo di Movyon, il nuovo operatore tecnologico, evoluzione di Autostrade Tech, che guarda al più ampio mondo della mobilità con soluzioni sostenibili e altamente innovative per milioni di automobilisti, dentro e fuori i confini nazionali, andando oltre il settore autostradale. La società rappresenta uno degli asset del nuovo piano di trasformazione del gruppo Autostrade per l'Italia e ha avviato, dopo il lancio della piattaforma Argo per il monitoraggio digitale delle infrastrutture autostradali, il proprio progetto industriale che mette al centro l'ingegneria digitale per la mobilità. (Com)