Speciale infrastrutture: quattro nuovi collegamenti ferroviari tra Reggio Calabria e Cosenza

- Quattro nuovi collegamenti ferroviari tra Reggio Calabria e Cosenza. Ad annunciarli è l'assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo. Programmati con Trenitalia Calabria, consentiranno, a partire dal prossimo 22 marzo, il collegamento delle principali aree urbane della Calabria. Si parte dall'asse tirrenico: quattro nuove corse del trasporto regionale collegheranno, in circa due ore, le città di Cosenza e Reggio Calabria, con una riduzione di circa 40 minuti sugli attuali tempi di percorrenza. I nuovi collegamenti, a disposizione dei pendolari calabresi, a partire dal 22 marzo, dal lunedì al venerdì, verranno attivati da Trenitalia (Gruppo Fs italiane), in accordo con la Regione Calabria, committente del servizio. Le corse, con fermate nelle stazioni di Castiglione Cosentino, Lamezia Terme, Vibo-Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni e Reggio Calabria Lido, verranno effettuate con i nuovi treni per il trasporto regionale “Pop”. "L’obiettivo – spiega l’assessore Catalfamo – è quello di di migliorare i servizi per i pendolari calabresi. Con questi nuovi collegamenti si potrà coprire la tratta da Cosenza a Reggio Calabria in due ore, guadagnando 40 minuti in termini di riduzione temporale. Il mio auspicio è che i cittadini calabresi percepiscano questo ulteriore piccolo passo quale prospettiva di un possibile concreto miglioramento dei servizi di trasporto pubblico in Calabria", conclude. (Ren)