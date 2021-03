Speciale infrastrutture: Comune, in corso rifacimento di strade ammalorate da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ciampino, in provincia di Roma, è stato eseguito il rifacimento di alcune sedi stradali che da tempo versavano in condizioni al limite della sicurezza: via IV Novembre, viale del Lavoro, via dell'Ospedaletto, via Sabotino (in programmazione a breve), via Alighieri (in programmazione a breve), via M. dei Francesi, via Saragat (in programmazione a breve). Lo comunica in una nota il Comune di Ciampino. "Tali interventi, realizzati attraverso il nostro ufficio sottoservizi, che ringrazio per la competenza e per l'ottimo lavoro svolto, sono stati a costo zero per la città - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Francesco Tafuro -. Ho richiesto una maggiore collaborazione tra Comune e associazioni di operatori e di imprese legate al mondo delle telecomunicazioni, perché è convinzione di questa amministrazione che la crescita economica e sociale della nostra città passi per il miglioramento della qualità delle sue infrastrutture. Cominciando dalle reti di telecomunicazione, che rappresentano l'infrastruttura di base per consentire lo scambio di dati e contenuti tra tutti i soggetti coinvolti nello sviluppo della società dell'informazione: cittadini, imprese e istituzioni. Al fine di adeguare le reti presenti sul territorio si è dato inizio ad una campagna di completamento delle infrastrutture esistenti, iniziando dalle scuole presenti sul territorio comunale, e la scelta dei gestori, Tim e Fastweb - conclude -, è ricaduta nel liceo V. Volterra, considerato tra i più blasonati del Lazio ma sprovvisto di fibra ottica". (Com)