Speciale infrastrutture: San Siro, Salvini, con noi alla guida di Milano si farà

- "Il nuovo stadio di San Siro sono un miliardo e 200 milioni di investimenti, sono migliaia di posti di lavoro per la riqualificazione di un quartiere di Milano. Quindi prima parte e meglio è". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al programma 'The True Show' su TeleLombardia. "Il partito dei no a mio avviso aveva poco senso prima del Covid, figurati ora. Evviva un nuovo stadio che porta lavoro, infrastrutture e sicurezza. Mi sembra che il problema più che il no dei Verdi, di cui onestamente ci faremo una ragione, sono i problemi economici di una delle due società, che dovrebbe partecipare alla costruzione. Però la cosa surreale è che se ne stia parlando da anni e per colpa dei problemi interni dell'amministrazione comunale non si sia arrivati ancora alla parola 'fine'", ha aggiunto Salvini, promettendo in conclusione "se saremo noi alla guida della città come mi auguro", "non solo lo stadio, ma il recupero degli scali ferroviari e nuove infrastrutture". (Rem)