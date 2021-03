Speciale infrastrutture: Mps, finanziamento da 5 milioni di euro all'azienda Site con Garanzia Italia di Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha finalizzato un'operazione di finanziamento per 5 milioni di euro in favore della società bolognese Site S.p.A - leader nello sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione, di trasporto ferroviario e di energia - con l'obiettivo di incrementarne il circolante e di fornire un supporto concreto all'operatività. L'operazione rientra all'interno delle erogazioni garantite da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia. E' quanto si legge in una nota. Con oltre settant'anni di attività alle spalle nel settore degli impianti telefonici ed elettrici, Site S.p.A. è oggi fra le società operanti nel campo dell'elettronica e della tecnologia più attive e all'avanguardia a livello internazionale. Specializzata nella fornitura di servizi di System integration, nella realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologici, è una realtà proiettata verso l'innovazione e sensibile ai temi della sostenibilità e della sicurezza. Il supporto offerto da Banca Mps - continua la nota - mira a consolidare la posizione economica della Società, nonché a fronteggiare la crisi legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'attesa di una futura ripartenza del Paese. (Com)