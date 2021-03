Speciale infrastrutture: assessora Roma, su appalto del raddoppio via Tiburtina oggi c'è una nuova impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In molti ci chiedete aggiornamenti sull’appalto del raddoppio di via Tiburtina. Un lavoro che è stato simbolo di come non dovrebbe andare un cantiere, tra progetti cambiati e fallimenti aziendali. Oggi c’è una nuova impresa che un anno e mezzo fa ha comprato una parte dell’impresa in fallimento e con questa abbiamo iniziato a lavorare". Lo scrive su Facebook Linda Meleo, assessora alle Infrastrutture di Roma Capitale. "Abbiamo risolto tante questioni che non andavano sul fronte amministrativo e molti intoppi di varia natura che, se non risolte, non ci avrebbe consentito di andare avanti. Uno di questi è stata la gestione delle terre da scavo del cantiere in prossimità di via Marco Simone, accumulate incredibilmente negli anni, e che ora stiamo finalmente portando via, grazie proprio al nostro intervento - spiega -. Tra i vari fronti, siamo ora concentrati sul nodo di Rebibbia. Qui i lavori sono in stato avanzato e circa entro la metà di aprile quest’area sarà interamente liberata dal cantiere. Pochi giorni fa abbiamo aperto la corsia in direzione Tivoli e ora stiamo terminando quella in direzione centro - aggiunge -. Sono poi pronti i nuovi stalli bus mentre il vecchio piazzale storicamente dedicato ai capolinea del Tpl sarà a sua volta oggetto di riqualificazione proprio grazie a una integrazione progettuale elaborata negli ultimi mesi. Abbiamo lavorato sodo tra assessorato e Dipartimento Simu nell’ultimo anno e mezzo, per consentire di portare le attività avanti e liberare i cittadini ostaggio di questo cantiere. E so quanto sia importante finire al più presto dopo oltre dieci anni di problemi", conclude. (Rer)